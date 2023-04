Le groupe de banque et d’assurance renforce ses connaissances avec l’arrivée au sein du conseil d’administration de Belfius Banque de Daniel Falque, ancien patron de KBC pour la Belgique.

Le groupe Belfius annonce l’arrivée de plusieurs nouveaux profils au sein du conseil d’administration de son pôle bancaire. Outre celle de Bram Somers en tant que chief technology officer, l’assemblée générale a approuvé la nomination de Colette Dierick (ex-ING Belgique) ainsi que celle de Daniel Falque (ex-KBC) en qualité d’administrateurs indépendants de Belfius Banque pour quatre ans, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2027.

“Colette Dierick et Daniel Falque ont acquis une large expertise au sein de l’industrie financière en tant qu’administrateurs exécutifs et non-exécutifs de divers groupes bancaires internationaux. Leurs nominations renforceront les connaissances du conseil d’administration en matière de wholesale, retail et de private banking, ainsi qu’en matière de distribution (numérique) et de gestion des risques. Daniel Falque dispose également d’une importante expérience en matière de bancassurance”, indique Belfius dans un communiqué.

Loin d’être un inconnu

Daniel Falque est en effet loin d’être un inconnu pour ceux qui suivent de près le secteur financier en Belgique. Ancien dirigeant de Deutsche Bank Belgique où il a notamment été responsable du département corporate banking et membre de la direction, l’homme a ensuite fait carrière à l’international pour prendre en 2004 la tête du département corporate banking du groupe Deutsche Bank pour l’Europe et le Moyen-Orient. Son arrivée au sein du groupe KBC remonte à 2009 lorsqu’il rejoint le bancassureur en tant que CEO de la filiale francophone CBC, avant de devenir ensuite patron de KBC pour la Belgique et membre du comité de direction du groupe toujours dirigé actuellement par Johan Thijs. Un groupe dont on sait qu’il est à la pointe sur le terrain du digital… et dont Belfius observe de près les développements numériques.