La plateforme d’épargne en ligne Trade Republic devient une banque à part entière

Spécialisée dans les solutions d’épargne en ligne, la fintech d’origine allemande dispose désormais d’un passeport bancaire européen, ce qui va lui permettre de proposer de nouveaux produits aux épargnants, y compris en Belgique.

Nouvelle étape dans le développement de Trade Republic. Fondée il y a maintenant cinq ans en Allemagne, la plateforme d’épargne européenne dispose désormais d’une licence bancaire de plein exercice obtenue auprès de la BCE. La fintech devient ainsi une banque à part entière supervisée par les autorités de contrôle allemandes, ce qui lui donne la possibilité d’élargir sa gamme de produits et de services à une foule d’activités bancaires telles que la collecte de dépôts et l’octroi de crédits, les moyens de paiement, etc.

“L’obtention de cette licence bancaire de plein exercice est un signal fort en termes d’engagement sur le plan de la sécurité, en matière de conformité par rapport à la réglementation, etc. Cela confirme la robustesse de notre modèle. Trade Republic est là pour durer. Nous avons la ferme intention d’accompagner nos clients tout au long de leur vie financière. Cette nouvelle licence bancaire va nous permettre d’accélérer le déploiement des solutions attendues par les épargnants européens et belges, notamment ceux de la génération Z qui veulent se constituer une retraite décente”, indique Matthias Baccino, responsable des marchés européens chez Trade Republic.

Nouveaux produits

Grâce à cette nouvelle licence bancaire, Trade Republic va pouvoir lancer de nouveaux produits, y compris Belgique. A quoi peut-on s’attendre ? “Nous ne communiquons pas sur le sujet pour le moment. Nous le ferons à l’occasion de notre cinquième anniversaire, en janvier, afin de dissocier cette communication de celle concernant l’obtention de la licence bancaire. Mais nous savons très bien où nous allons », dit Matthias Baccino. « Notre roadmap d’innovations produit est arrêtée. Il s’agira de grosses nouveautés, à l’image de celles que nous avons déjà lancées jusqu’ici comme les plans d’épargne en ETF sans frais, le transfert des 4 % d’intérêt de la BCE sur les espèces non investies ou encore les obligations fractionnées.”

Présente sur le marché belge depuis tout juste un an, Trade Republic dit avoir séduit plusieurs dizaines de milliers de clients en Belgique et plusieurs millions en Europe. Et “nous sommes une entreprise rentable”, assure encore Matthias Baccino.