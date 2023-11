« La nouvelle politique de la BCE pourrait exercer une pression sur les banques européennes »

S&P Global craint que les nouvelles politiques de la BCE n’exercent une pression sur les banques européennes.

La Banque centrale européenne (BCE) a récemment entamé une révision de son cadre opérationnel et prévoit de l’achever au printemps 2024. Cette révision comprend la fixation de réserves obligatoires pour les banques. Actuellement, le taux de réserves obligatoires est de 1 %. Cela représente la proportion de dépôts, de titres de créance et d’instruments du marché monétaire que les banques opérant dans la zone euro doivent détenir auprès de la BCE.

Légère augmentation

S&P Global estime qu‘une légère augmentation de cette exigence à 2 % pourrait entraîner une baisse modeste des bénéfices et des liquidités des banques de la zone euro. L’analyste estime que, tous les autres facteurs étant égaux, une augmentation d’un point de pourcentage des réserves obligatoires pourrait entraîner une réduction brute immédiate des bénéfices avant impôts de 3,3% et du ratio de couverture des liquidités de 4,7%.

Selon S&P Global, la plupart des banques européennes disposent de réserves de bénéfices et de liquidités confortables. Toutefois, l’augmentation du seuil obligatoire pourrait conduire à l’épuisement des réserves excédentaires des banques de la zone euro, qui s’élèvent à 3.600 milliards d’euros. D’autant plus qu’elles doivent encore rembourser 500 milliards d’euros de target longer-term refinancing operations (TLTRO) d’ici à la fin de 2024. En clair, pour la plupart des banques européennes, un taux de réserves obligatoires de 2 % combiné au TLTRO réduit les réserves excédentaires de 10 à 20 %, selon S&P Global.

S&P Global prévoit les plus gros problèmes pour les banques italiennes et, dans une moindre mesure, grecques, où les réserves excédentaires pourraient chuter de 70 % et 45 % respectivement. Selon S&P Global, cela pourrait obliger certaines banques dont les positions de financement et de liquidité sont plus faibles à chercher d’autres options de refinancement.

CHRISTIAN SLAGTER-KOSTER