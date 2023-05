La note financière de la Belgique reste à « Aa3 »

L’agence de notation Moody’s a maintenu la note financière de la Belgique à « Aa3 » et estimé que les perspectives du pays demeuraient stables.

L’agence s’attend à ce que le gouvernement maitrise les dépenses et gère les revenus de sorte à stabiliser le ratio de la dette par rapport au PIB. Le maintien de la note à « Aa3 » est justifié, selon l’agence, par une économie robuste, soutenue par des investissements dans l’efficacité énergétique et l’automatisation. Mais également par un environnement favorable aux affaires, favorisant l’innovation ce qui compense l’impact économique d’une population vieillissante.

Le fardeau de la dette publique reste cependant la fragilité du profil belge. Alors que le ratio par rapport au PIB a baissé de 109,1% en 2021 à 105,1% en 2022 , la dette devrait recommencer à enfler cette année, et les années suivantes sans mesures politiques, met en garde Moody’s. Mais l’agence fait part de sa confiance dans les autorités pour agir à cet égard et empêcher la détérioration des finances publiques. Elle constate que celles-ci préparent déjà des mesures supplémentaires visant une réduction de la dette, alors même que des élections se profilent en juin 2024. Elle note d’ailleurs que le pays se prépare aussi à réformer son système de pensions.

Moody’s souligne que la Belgique a été à même d’absorber les deux chocs qu’ont été la pandémie de coronavirus et les crises énergétique et de l’inflation depuis 2020. Le pays a fait preuve de résilience face à ceux-ci et l’économie demeure robuste, assure encore l’agence. Elle pointe cependant que le système d’indexation est une « épée à double tranchant »: il a certes offert un soutien à la consommation mais aussi généré une croissance rapide des coûts salariaux dans le secteur public. Ce qui est à même de réduire la compétitivité des entreprises dans les deux prochaines années, pointe Moody’s.

Le mois passé, les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch avaient annoncé maintenir leurs notes pour la Belgique (respectivement AA et AA-). Mais Fitch avait cependant dégradé les perspectives financières du pays de stables à négatives.