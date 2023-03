La Fed relève son taux malgré les tensions financières

La Réserve fédérale a annoncé une nouvelle hausse de taux de 0,25 point. Elle maintient la pression sur l’inflation en dépit des problèmes de plusieurs banques.

La banque centrale américaine (Fed) a opté mercredi pour une hausse modérée de son taux, d’un quart de point de pourcentage, comme attendu, toujours préoccupée par l’inflation, et malgré les turbulences sur le secteur bancaire, qui risquent de « peser » sur l’économie.

La décision a été prise à l’unanimité. Le principal taux directeur de la Fed se situe désormais dans une fourchette de 4,75 à 5,00%, plus haut niveau depuis 2006, et l’institution prévoit des hausses supplémentaires. La Fed anticipe une inflation cette année un peu plus élevée que ce qu’elle prévoyait en décembre, à 3,6% contre 3,5%, mais une croissance du PIB un peu plus faible, à 0,4% contre 0,5%.

L’impact de la crise des banques

La banque centrale américaine (Fed) a averti mercredi, à l’issue de sa réunion, que la récente crise des banques était « susceptible (…) de peser sur l’activité économique, les embauches et l’inflation« , soulignant que « l’ampleur de ces effets est incertaine ».

La puissante institution, qui a relevé son taux d’un quart de point de pourcentage mercredi, a par ailleurs réaffirmé, dans son communiqué, que « le système bancaire américain est solide et résilient », et que son comité de politique monétaire « reste attentif aux risques d’inflation ».