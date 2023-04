La crise énergétique a entraîné 12000 reports de paiement de crédits hypothécaires

À l’automne 2022, le secteur financier a pris l’engagement d’aider les ménages à surmonter la crise énergétique. Jusqu’à la fin mars 2023, les clients qui rencontraient des difficultés financières pouvaient demander, sous certaines conditions, un report de remboursement du capital de leur crédit immobilier.

Au total, 11 946 reports de paiement ont été accordés sur une période de six mois, selon Febelfin qui a présenté les chiffres définitifs, maintenant que la mesure d’aide des banques pour la crise énergétique est officiellement terminée.

À la fin de la mesure de soutien en mars, un total de 11 946 crédits immobiliers avaient bénéficié d’un report de paiement, dont 70 % (soit 8 347) dans le cadre de Febelfin.

Des reports de paiement ont été accordés pour 30 % (soit 3 600 crédits) en dehors du cadre de Febelfin (en proposant des solutions sur mesure).

Cela signifie qu’un total de près de 12 000 reports de paiement ont été accordés en six mois.

Une marge de manœuvre de 470 euros par mois

Le montant moyen des reports de paiement demandés par les ménages touchés a été de 470 euros par mois. Les ménages qui ont demandé un report de paiement ont donc disposé d’un montant mensuel supplémentaire pendant douze mois, leur permettant par exemple de payer leurs factures d’énergie ou leurs courses au supermarché dont le prix a augmenté. Cette aide financière mensuelle leur a donné un répit bienvenu en ces temps difficiles.

Pour pouvoir en bénéficier, le crédit immobilier devait avoir été contracté pour le lieu de résidence principale des emprunteurs en Belgique (au moment de la demande de report de paiement) et le total des actifs mobiliers sur l’ensemble des comptes (épargne, à vue et portefeuille d’investissements) ne devait pas être supérieur à 10.000 euros. L’emprunteur candidat au report ne devait par ailleurs avoir aucun report de paiement enregistré en date du 1er mars et bénéficier d’un plan de remboursement en cours ou demandé auprès de son fournisseur d’énergie.