La City et l’Eglise, premières cibles de ChatGPT ?

Le gouvernement britannique a réalisé une étude sur l’impact de l’IA sur le marché de l’emploi. Les financiers, mais aussi le clergé devraient être plus exposés que d’autres à cette percée technologique !

Le ministère de l’éducation britannique vient de rendre public une étude sur l’impact de l’intelligence artificielle et des LLMs (les grands modèles de langage, un type d’intelligence artificielle capable de reconnaître et de générer du texte, des vidéos, …) Le plus connu de ces modèles est ChatGPT). L’étude est disponible ici.

Les auteurs ont analysé les capacités nécessaires à l’accomplissement de tel ou tel métier. Ils ont étudié dans quelle mesure une sélection de dix applications courantes de l’IA peut contribuer à remplir ces fonctions. Cela ne signifie pas que les personnes qui travaillent dans les secteurs et les métiers pointés du doigt perdront nécessairement leur emploi, mais elles devront s’adapter bien plus que d’autres.

La City dans le viseur

Et la conclusion est que ce sont les métiers de la banque et de la finance qui seront les plus impactés. Plus précisément, le conseil en gestion devrait être la profession la plus touchée. Les gestionnaires d’actifs, les comptables, les économistes et les juristes venant ensuite. En fait, comme le souligne le Financial Times, « High-flying City workers set to be most affected by AI », autrement dit ce sont les experts de la City, le secteur financier de Londres, qui risque de se retrouver les plus exposés à ces changements radicaux.

« Les professions libérales sont plus exposées à l’IA, en particulier celles qui sont associées à un travail de bureau, à la finance, au droit et à la gestion d’entreprise. Il s’agit notamment des consultants en gestion et des analystes commerciaux, des comptables et des psychologues. Les professions de l’enseignement sont également plus exposées à l’IA, où l’application de grands modèles de langage est particulièrement pertinente », explique l’étude.

À côté du secteur financier, celui de l’information et la communication, les professions libérales, scientifiques et techniques, l’immobilier, l’administration publique et la défense, et l’éducation seront également les plus touchés par l’IA.

Un chat bot en soutane ?

Si l’on se concentre plus spécialement sur l’impact de ChatGPT et des grands modèles de langage, les personnes qui travaillent dans les centres d’appel seront les plus exposées. Mais des professions bien plus qualifiées seront aussi fortement ébranlées. « Les salariés possédant des qualifications plus élevées occupent généralement des emplois plus exposés à l’IA, soulignent les chercheurs, qui observent que les salariés titulaires d’un diplôme de secondaire inférieur ou en en dessous et qui sont dans les domaines du bâtiment et de la construction, des technologies de fabrication et de l’exploitation et de la maintenance des transports occupent en revanche les emplois les moins exposés à l’IA ».

Si l’on traduit cela en termes de métiers, on observe que les professeurs d’université, les contrôleurs de crédit, les spécialistes des relations publiques sont les plus impactés par les grands modèles de langage. Sans oublier le clergé ! Dans certains pays, l’IA fait déjà partie intégrante du culte. En Corée du Sud, les services religieux en ligne utilisant l’intelligence artificielle ont par exemple pris une place très importante dans la Communauté chrétienne, importante dans ce pays. Les fidèles interagissent avec des robots conversationnels, des applications de lecture et d’études de la Bible. Et le Royaume Uni anticipe visiblement la même évolution.

La révolution de l’intelligence artificielle a ceci de particulier qu’elle concerne, pour une fois, en premier lieu les métiers les plus qualifiés et les métropoles les plus avancées. L’étude estime ainsi que les Londoniens devraient être cinq fois plus exposés à ces changements que les habitant du Nord Est de l’Angleterre, parce que la capitale britannique concentre beaucoup de professions libérales et d’emplois dans la finance.