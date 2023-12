La Belgique compte huit banques systémiques, selon la BNB

Huit banques actives en Belgique sont considérées par la Banque nationale de Belgique (BNB) comme systémiques, leur faillite pouvant avoir une incidence significative sur le système financier ou l’économie réelle, communique vendredi la BNB.

Ces banques sont KBC Groupe, BNP Paribas Fortis, Euroclear Holding, ING Belgique, Belfius Banque, The Bank of New York Mellon, Investeringsmaatschappij Argenta et Crelan.

Pour pratiquement tous ces établissements d’importance systémique, le comité de direction de la BNB a décidé de maintenir les surcharges de fonds propres annoncées en 2022. Il a décidé d’augmenter l’exigence de fonds propres pour Euroclear Holding en raison de la forte augmentation de la taille de l’actif. « À partir du 1er janvier 2024, les niveaux des surcharges sont : 1,5% pour KBC Groupe, BNP Paribas Fortis, Euroclear Holding, ING Belgique et Belfius Banque; 0,75% pour The Bank of New York Mellon, Investeringsmaatschappij Argenta, et Crelan », explique la Banque nationale dans un communiqué.

Réduire la probabilité de défaut

Cette exigence supplémentaire de fonds propres vise à réduire la probabilité de défaut de l’établissement, étant donné les coûts économiques et sociaux élevés d’une faillite bancaire. Elle vise également à imposer à l’établissement de constituer un coussin de capital en rapport avec les externalités négatives qu’entraînerait sa faillite.