La Banque nationale de Belgique active ses coussins « macroprudentiels »

La Banque nationale de Belgique (BNB) a décidé d’activer le coussin de fonds propres contracycliques (CCyB) au quatrième trimestre, annonce-t-elle jeudi. « Dans le même temps, la BNB réduira le coussin sectoriel pour le risque systémique relatif aux prêts hypothécaires belges », précise-t-elle.

Le coussin de fonds propres contracyclique est un coussin macroprudentiel temporaire constitué dans la phase ascendante du cycle de crédit pour générer une capacité d’absorption suffisante afin que les banques disposent d’une marge de manoeuvre suffisante pour couvrir les pertes de crédit dans la phase descendante du cycle.

Concrètement, le CCyB sera activé dès le 1er octobre et mènera à la constitution par les banques d’un coussin d’environ 1,1 milliard d’euros pour le 1er avril 2024 (soit un taux CCyB de 0,5%) et d’environ 2,3 milliards le 1er octobre 2024 (taux de 1%).

Coussin sectoriel

Parallèlement, le taux du coussin sectoriel pour le risque systémique relatif aux prêts hypothécaires belges s’élève actuellement à 9%. Il sera de 6% le 1er avril, et sera passé d’un montant d’environ 2 milliards d’euros à 1,3 milliard.

« Considérés dans leur ensemble, ces deux coussins de fonds propres macroprudentiels passeront donc de 2 milliards d’euros actuellement, à 2,5 milliards d’euros le 1er avril 2024 et à 3,6 milliards le 1er octobre 2024 », précise la BNB. Le conseil des ministres a d’ores et déjà approuvé le nouveau règlement et l’arrêté royal d’approbation doit être publié au Moniteur belge dans les semaines qui viennent.