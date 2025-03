La banque en ligne gagne toujours en popularité tandis que le cash perd encore du terrain

La banque en ligne continue à être de plus en plus populaire auprès de la population belge alors que l’utilisation de l’argent liquide régresse, selon une étude menée par le bureau d’enquête iVOX à la demande de la fédération belge du secteur financier Febelfin.

L’ordinateur et l’application mobile demeurent les canaux préférés pour effectuer des opérations bancaires puisque sept Belges sur 10 indiquent avoir effectué des transactions bancaires via l’application ou par ordinateur dans les deux jours précédents.

Mais l’application bancaire semble être le canal de prédilection des jeunes (94% des jeunes de moins de 34 ans utilisent plus souvent l’application que l’ordinateur) et l’ordinateur celui des plus de 55 ans (93% d’entre eux préfèrent nettement les services bancaires en ligne sur ordinateur).

Selon l’étude, les trois services les plus couramment utilisés via la banque mobile et par PC sont les paiements (78%), la vérification des soldes/transactions (70%) et les virements entre comptes propres (46%).

En outre, un sondé sur cinq (19%) déclare ne jamais prendre de rendez-vous en présentiel dans sa banque et 45% disent le faire moins d’une fois par an. Pour 45% des personnes sondées, les contacts avec la banque pourraient même sans souci se faire davantage en ligne.

Par ailleurs, l’argent liquide semble de moins en moins populaire, ou du moins, son utilisation: 44% des personnes interrogées retirent de l’argent liquide moins d’une fois par mois, voire jamais, et 8% d’entre elles seulement en retirent chaque semaine.

Près de six personnes sur 10 (58%) déclarent ne pas devoir se déplacer loin pour retirer de l’argent à un distributeur automatique. Il s’agit d’une amélioration par rapport à 2023 (52%), constate Febelfin.