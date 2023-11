La banque Delen s’installe à Charleroi

Spécialisée dans la gestion de patrimoine, la banque privée s’étend en Wallonie avec l’ouverture d’une quatrième implantation régionale au sud du pays.

Delen poursuit sa croissance et se renforce encore en Wallonie. La banque privée annonce en effet ce matin l’ouverture d’un nouveau bureau à Charleroi, la quinzième agence régionale de Delen en Belgique : pas moins de huit nouvelles implantations ont été ouvertes au cours des cinq dernières années, dont deux en Wallonie.

“Là où beaucoup d’autres banques ferment des agences locales, nous en ouvrons délibérément davantage. Lorsqu’il s’agit de votre patrimoine personnel et familial, le contact personnel et la proximité sont toujours très importants. Nous facilitons cela en nous assurant d’être proches de nos clients”, indique le CEO Michel Buysschaert, dans un communiqué diffusé par la banque.

Stratégie de proximité

Pourquoi Charleroi, alors que les sièges de Liège et de Namur existent depuis un certain temps et qu’un autre bureau situé à Waterloo a ouvert ses portes en 2016.

“Il y a quelques années, c’était surtout notre siège de Bruxelles qui accueillait nos clients en Wallonie. Mais la notoriété de la banque augmente d’année en année dans la région, c’est pourquoi nous poursuivons notre stratégie de proximité. Cette année, nous avons agrandi notre bureau de Waterloo et maintenant, avec Charleroi, nous ajoutons un quatrième siège en Wallonie”, ajoute Michel Buysschaert.

Spécialisé dans la gestion de patrimoine, le groupe Delen s’appuie sur deux actionnaires stables, la famille Delen et le groupe Ackermans & van Haaren. Il est présent dans cinq pays et emploie 940 personnes. Fin juin, les actifs sous gestion s’élevaient pour l’ensemble du groupe à 52 milliards d’euros.