KBC riposte aux nouveaux bons d’Etat

Le bancassureur va relever temporairement les taux d’intérêt de ses comptes à terme à 5 ans et à 8 ans, histoire de contrer les nouveaux bons d’Etat.

Pendant la période de souscription aux nouveaux bons d’Etat, KBC (CBC en Wallonie, KBC Brussels dans la capitale) va offrir sur ses comptes à terme à cinq ans et à 8 ans les mêmes taux, à savoir 2,6 % pour le compte à terme à 5 ans et 2,90 % sur celui à 8 ans. Soit après déduction du précompte mobilier de 30 % sur les intérêts, des rendements nets qui s’élèveront respectivement à 1,82 % et à 2,03 %.

“En réponse aux conditions actuelles du marché et afin d’offrir aux clients un meilleur rendement sur leurs réserves de liquidités dont ils peuvent se passer plus longtemps, KBC (ainsi que KBC Brussels et CBC) modifie temporairement le taux d’intérêt des comptes à terme en euros à 5 et 8 ans”, indique le bancassureur dans un communiqué, précisant que l’offre est valable du 30 novembre au 8 décembre 2023, c’est à dire pendant la période de souscription des deux nouveaux bons d’Etat qui débute demain.

Éviter de nouvelles fuites de capitaux

L’objectif du groupe dirigé par Johan Thijs avec cette offre temporaire est clair. Il s’agit de décourager les épargnants de se tourner vers les deux nouveaux bons qui seront émis à partir de demain, et d’éviter ainsi de nouvelles fuites de capitaux. Lors de la présentation de ses résultats semestriels début novembre, KBC avait indiqué avoir vu 5,7 milliards de liquidités sortir de ses comptes pour prendre la direction du bon Van Peteghem. Pour rappel, l’opération avait poussé plus de 600.000 Belges à placer pas moins de 22 milliards le bon d’Etat à un an émis en septembre. Un succès retentissant qui s’est donc traduit pour KBC par de nombreux retraits de la clientèle ainsi qu’une ruée, dans la foulée, des clients sur les comptes à terme, plus rémunérateurs pour les déposants que les livrets d’épargne et donc aussi plus coûteux pour la banque : + 14 milliards d’euros rien que sur le troisième trimestre. De quoi générer au total un impact négatif sur les bénéfices du bancassureur de plus de 200 millions, avait alors indiqué KBC lors de la présentation de ses résultats pour le troisième trimestre début novembre.