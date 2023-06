KBC (et CBC) augmente les taux de ses livrets

KBC et CBC emboîtent le pas de Belfius et les autres banques qui ont déjà annoncé des hausses de rendement suite au débat sur le niveau jugé trop bas des taux sur les livrets d’épargne.

Prime de fidélité

À partir du 1er août 2023, tous les clients de KBC et de sa filiale 100 % wallonne bénéficieront d’un rendement plus élevé sur leurs comptes Start2Save et Start2Save4. Le taux de base passera ainsi de 0,15 % à 0,40 %. Mais c’est surtout la prime de fidélité qui grimpe. Cette dernière bondira quant à elle à 1,10 %, contre 0,75 % actuellement.

Au total, le taux global sur ces deux comptes s’élèvera à 1,5 % (taux de base de 0,40 % + prime de fidélité de 1,10 %). Pour les clients du moins qui, rappelons-le, ne sortiront pas le moindre euro de leur compte pendant toute une année. Et pour un montant d’épargne qui, rappelons-le également, s’élève à un maximum à 500 euros par mois.

Les conditions du compte d’épargne ordinaire sont également adaptées. Le taux de base est ainsi porté à 0,45 %, contre 0,35 %. La prime de fidélité passant quant à elle de 0,25 % à 0,45 %. Soit ici un rendement global qui se montera donc à partir du 1er août à 0,90 %.

Message entendu

Pour rappel le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) ainsi que la secrétaire d’Etat au Budget et à la protection des consommateurs (Open Vld) Alexia Bertrand avaient donné aux banques jusqu’à la fin du mois de juin pour relever leurs taux, sous peine de voir la Vivaldi intervenir et de les forcer de manière légale à faire un geste en faveur des épargnants.

Le message du gouvernement semble donc avoir été entendu par KBC et plusieurs autres banques, dont Belfius qui a été la première à réagir, suivie ensuite par Keytrade, Deutsche Bank, vdk bank, Triodos et MeDirect notamment.