JPMorgan transige pour éviter le procès

L’affaire du financier mondain Jeffrey Epstein, accusé d’avoir organisé un trafic de jeunes femmes, continue de secouer le monde bancaire.

Après Deutsche Bank le mois dernier (75 millions de dollars), c’est au tour de JPMorgan, poursuivie par les mêmes plaignantes et les mêmes cabinets d’avocats, d’accepter une transaction pour éviter les poursuites dans le cadre de l’affaire Epstein.

La banque américaine était accusée, documents à l’appui, d’avoir facilité jusqu’en 2013 le trafic sexuel du financier et d’avoir profité de ses activités. L’enquête avait mis au jour des liens plus étroits que prévu entre les deux protagonistes et une poursuite de la collaboration malgré des avertissements répétés du service compliance de la banque. Reuters évoque une transaction de 290 millions de dollars. Elle éteint les poursuites des victimes d’Epstein mais ne règle pas la plainte déposée pour les mêmes raisons par les îles Vierges des Etats-Unis.