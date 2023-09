Johan Van Overtveldt : « L’euro numérique est une solution à la recherche d’un problème »

Plusieurs députés européens membres de la commission des affaires économiques et monétaires demandent un report de l’introduction de l’euro numérique. Ils le font dans une lettre adressée à la Banque centrale européenne. La lettre a été signée, entre autres, par Johan Van Overtveldt (N-VA).

« La Banque centrale européenne (BCE) n’a pas encore clarifié les frais, que pourrait entraîner ce système d’euro numérique, pour les magasins et les détaillants obligés d’accepter cette monnaie numérique », affirment les détracteurs du projet. Il en est de même pour les coûts que devront supporter « les banques, qui devraient fournir l’infrastructure, pour les services de paiement de base, en euros numériques » ; ils ne sont pas clairs non plus.

« La valeur ajoutée de l’euro numérique, en tant que système de paiement pour le grand public, reste incertaine », ajoutent-ils. « Les avantages que la technologie peut apporter aux paiements se recoupent largement avec les possibilités offertes aujourd’hui en combinant argent liquide et systèmes existants. »

Trop d’incertitudes

La quasi-totalité des signataires de cette lettre ouverte appartient au groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR – European Conservatives and Reformists) du Parlement européen, qui comprend le parti de droite espagnol VOX, le parti conservateur-libéral néerlandais JA21 et la N-VA. Le seul signataire qui ne fait pas partie du groupe ECR est l’Allemand Markus Ferber. M. Ferber est membre de la CSU et du Parti populaire européen, le plus grand groupe du Parlement européen.

« L’euro numérique est une solution à la recherche d’un problème », affirme Johan Van Overtveldt, membre de la N-VA. « Compte tenu de toutes les incertitudes, nous demandons que l’introduction d’un euro numérique ne se fasse pas de manière précipitée. On sait actuellement trop peu de choses sur son impact. La BCE ne peut pas se permettre de lancer une monnaie à moitié finie, et encore moins de contrecarrer le processus législatif ».

Un moyen de paiement électronique de plus

L’euro numérique devrait être un moyen de paiement électronique supplémentaire pour tous les Européens, que cela soit en ligne et hors ligne. La principale différence avec la monnaie numérique actuelle est que l’euro numérique sera émis par une banque centrale, la BCE, et non par une banque commerciale comme ING, BNP Paribas Fortis ou KBC.

La décision formelle sur le lancement de l’euro numérique pourrait être prise après les élections européennes de juin 2024.

« Les négociations à ce sujet n’ont pas encore commencé », indique le communiqué de presse des eurodéputés. « Il serait donc indélicat de contrecarrer cette procédure. Les membres de la commission invitent également la BCE à plus de transparence et à un contrôle démocratique par le Parlement européen et le Conseil européen. »

Laurens Bouckaert