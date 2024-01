Intégration bpost banque/BNP Paribas Fortis ce lundi: les perturbations à prévoir pour un million de clients

Lundi, l’intégration de bpost banque à BNP Paribas Fortis sera une réalité. Environ un million de clients changeront donc d’organisme bancaire, le transfert rendra certains services inaccessibles au cours du week-end, prévient mercredi BNP Paribas Fortis.

Avec l’avalement de la marque bpost banque, BNP Paribas Fortis comptera 4,8 millions de clients, qui pourront effectuer des opérations bancaires simples dans les 656 bureaux de poste ou prendre rendez-vous dans 309 agences bancaires. BNP Paribas Fortis disposera désormais du plus grand réseau de distribution du pays.

D‘importantes opérations seront menées sur les systèmes informatiques de la banque afin de transférer les comptes des bientôt anciens clients bpost banque vers BNP Paribas Fortis, tout en gardant leurs informations telles que leurs numéros de compte, domiciliations, ordres permanents, etc. Dès lors, plusieurs services seront indisponibles.

Pour les clients bpost, il se peut que leur carte de débit ne fonctionne pas pendant la nuit de samedi à dimanche, la carte de crédit ne sera pas concernée. Tous les services bpost banque (PC banking, Mobile Banking, site internet, appareils selfbanking, …) deviendront obsolètes dès vendredi à 17h00. Les clients auront accès aux applications et services de BNP Paribas Fortis dès le lundi 22. Il ne sera pas non plus possible d’effectuer d’opérations bancaires à un bureau de poste au cours du week-end, ni le vendredi après-midi car les bureaux fermeront à 12h30. Les retraits d’argents seront par contre opérationnels dans tous les distributeurs, à l’exception de ceux du réseau de BNP Paribas Fortis, qui sera inaccessible de samedi à dimanche matin.

Pour les clients BNP Paribas Fortis, il y aura moins de perturbations, bien que les agences seront toutes fermées le samedi et que les applications Easy Banking App, Web et Business ne seront pas accessibles pendant les nuits de vendredi à samedi, puis de samedi à dimanche. L’Easy Banking Phone ne sera quant à elle pas accessible du week-end. Les applications de Fintro et Hello Bank connaîtront elles aussi des coupures nocturnes.