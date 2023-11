Deutsche Bank augmente les taux d’intérêt de son compte épargne DB Silver Account à partir du 4 décembre.

Pour les montants inférieurs à 50.000 euros, le nouveau taux de base sera de 0,50% sur base annuelle.

Entre 50.000 euros et 100.000 euros, le nouveau taux sera de 0,75%.

Au delà de 100.000 euros – et non plus 250.000 euros, fait remarquer la banque -, il s’agira désormais d’un taux de base de 1,25%.

A ces trois tranches s’ajoute une prime de fidélité de 1,5%.