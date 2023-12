En Belgique, l’inclusion financière ne s’améliore pas

Selon les derniers rapports de Financité, un mouvement pour une finance solidaire et responsable, le déclin du nombre d’agences bancaires se poursuivit. En Belgique, plus de 50% de ses agences auront disparu au cours des dix dernières années. Cette diminution est particulièrement marquée au sein des grandes banques, qui n’ont pas encore achevé la « rationalisation » de leur réseau d’agences.

Parallèlement, le rapport de Financité montre que le nombre d’appareils permettant d’effectuer des virements et de consulter les comptes en libre-service a également connu une diminution constante, chutant de 22,26% entre 2022 et 2021. Dans plusieurs banques, les imprimantes permettant d’éditer les relevés de compte ont complètement disparu. Cette tendance se poursuivra l’année prochaine avec la disparition de bpost banque, ses dispositifs ne devant pas être repris par BNP Paribas Fortis.

22% des Wallons de plus de 16 ans n’ont jamais utilisé la banque en ligne

La digitalisation bancaire (Internet et mobile) continue de progresser. Cependant, bien que la gestion en ligne des comptes satisfasse une grande partie de la clientèle, de nombreux Belges ne l’utilisent pas : 22% des Wallons de plus de 16 ans (sans limite d’âge) n’ont jamais utilisé la banque en ligne, et 18% des 16-74 ans pour l’ensemble du pays. Malheureusement, les habitudes numériques des personnes de 75 ans et plus ne sont pas observées au niveau national, bien que les seniors représentent un peu plus de 9% de la population totale et soient les plus touchés par la fracture numérique.

Service bancaire universel

Le Service bancaire universel, adopté sous forme de charte en juillet 2021 dans le but de plafonner les tarifs des opérations bancaires manuelles pour les personnes « non digitalisées », semble avoir peu d’adhésion. Selon nos analyses, un peu moins de 4 000 comptes ont été ouverts d’ici le 21 décembre 2022 pour les banques ayant créé un compte spécifique. Ce compte reste largement méconnu des clients potentiellement concernés.

Synthèse du Rapport sur l’inclusion financière 2023

L’accès à l’argent liquide via les distributeurs de billets devient de plus en plus difficile, leur nombre diminuant chaque année de 15%. De toute la zone euro, c’est en Belgique que l’on se plaint le plus des difficultés d’accès au cash. Avec l’accord conclu entre le gouvernement fédéral et Febelfin en mars 2023, le nombre de distributeurs devrait descendre à 4 061 appareils répartis sur 2 369 sites d’ici 2025. Malgré la baisse du nombre de distributeurs, l’accord promet une meilleure accessibilité tant pour les personnes vivant en zone urbaine, intermédiaire ou rurale. Cependant, les parties signataires refusent de divulguer les objectifs chiffrés négociés par province (taux de couverture) et par commune.

Malgré la difficulté croissante d’accéder à l’argent liquide, le nombre de retraits ne diminue plus et semble même avoir augmenté en 2022, avec 154,2 millions de retraits effectués dans les distributeurs, contre 149,7 millions en 2021.