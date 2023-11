Du changement pour votre compte d’épargne

Suite au débat sur l’épargne mal rémunérée, le gouvernement et les banques ont conclu un accord visant à simplifier le fonctionnement des livrets d’épargne et à rendre les offres plus faciles à comparer, sans toutefois supprimer la prime de fidélité. Hélas…

Promesse tenue pour la secrétaire d’Etat libérale à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand, elle qui n’avait pas hésité à monter au créneau en plein débat sur la rémunération de l’épargne à l’été dernier, pointant elle aussi du doigt le manque de transparence des comptes épargne, empêchant ainsi la concurrence de jouer à plein.

Sous son impulsion, avec le ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem, le gouvernement et le secteur bancaire ont signé un protocole devant “garantir une plus grande transparence sur les comptes épargne”, indique la fédération bancaire (Febelfin) dans un communiqué. Ce qui, selon elle, devrait à l’avenir permettre de comparer plus simplement les comptes et les taux qui sont offerts.

Quatre comptes maximum

Premier gros changement : l’accord prévoit une limitation du nombre de comptes d’épargne différents proposés par les banques. Dès le 15 janvier 2024, elles ne pourront plus proposer que quatre comptes épargne réglementés différents au maximum, au lieu de six actuellement. «Les banques devront donc automatiquement proposer les meilleurs taux, au lieu de conserver des comptes épargne aux anciens taux et conditions, dont les taux d’épargne n’augmentent plus”, commente Alexia Bertrand. But ? Éviter que le client ne s’y retrouve plus entre toutes les offres. Il ne faudra plus rechercher soi-même les informations, voire ouvrir un nouveau compte épargne, même dans sa propre banque, pour bénéficier de meilleures conditions.

Trois catégories

Par ailleurs, autre nouveauté, trois catégories différentes sont créées (A, B et C) : les comptes d’épargne sans conditions (A), les comptes avec condition de montant (B) et les comptes liés à un certain âge (C). Ce faisant, autre petite révolution, “une banque pourra proposer au maximum deux comptes d’épargne classiques, c’est-à-dire avec une combinaison d’un taux de base et d’une prime de fidélité, sans autres conditions (catégorie A). Une banque pourra proposer un maximum de deux comptes d’épargne avec des conditions de montant, c’est-à-dire avec un montant d’épargne maximum ou dont les dépôts maximum/minimum est déterminé par mois (catégorie B). Une banque pourra proposer un maximum de deux comptes d’épargne liés à une liés à une catégorie d’âge, comme un compte jeune (catégorie C)”, précise Febelfin qui ajoute qu’à partir du 15 janvier prochain, “il n’y aura plus de nouveaux comptes d’épargne qui ne répondent pas aux conditions de cet accord”.

Prime de fidélité maintenue

Si la prime de fidélité est donc maintenue, contrairement aux recommandations de l’Autorité de la concurrence qui préconise sa suppression, les banques devront néanmoins clarifier leurs offres et leur communication. Ainsi, le taux de base et la prime de fidélité devront être mentionnés à la fois séparément et sous forme additionnée.

En outre, les clients devront être informés, chaque trimestre (au moment du paiement des intérêts), de manière claire et précise du montant des intérêts qu’ils ont perçus au cours des derniers mois, à la fois en pourcentage et en euros. Les banques devront également créer une nouvelle page Web qui reprendra “toutes les informations sur les comptes épargne offerts par la banque, ainsi que les taux correspondants”, indique Febelfin. Cette nouvelle page Web, devra également faire référence au calculateur d’intérêts de la banque qui permet de vérifier dans quelle mesure la prime de fidélité est acquise sur un compte épargne donné, ainsi qu’au simulateur d’épargne de la FSMA, qui permet aux consommateurs de comparer facilement tous les comptes épargne.