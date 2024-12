Direct Line Insurance prêt à être racheté par Aviva

L’assureur britannique Direct Line Insurance, qui avait un temps été dans le viseur du belge Ageas, a accepté une possible offre de rachat à 3,6 milliards de livres (4,3 milliards d’euros) de son concurrent et compatriote Aviva. C’est ce qu’ont annoncé les deux groupes dans un communiqué conjoint publié vendredi.

Les assureurs ont “conclu un accord préliminaire sur les conditions financières d’une éventuelle acquisition de la totalité du capital social de Direct Line par Aviva” à 275 pence par action, selon ce communiqué. “Le conseil d’administration de Direct Line a soigneusement examiné la proposition (…) et conclu qu’elle correspond à une valeur qu’il serait disposé à recommander aux actionnaires de Direct Line”, est-il précisé.

En vertu des règles boursières britanniques, Aviva a jusqu’au 25 décembre pour faire une offre ferme. La proposition de rachat, en partie en liquidités et en partie en actions, signifie que les actionnaires de Direct Line détiendraient environ 12,5% du capital d’Aviva à l’issue de l’opération.

Le titre gagne 7%

Cette annonce faisait grimper le titre de Direct Line de plus de 7% vendredi matin à la Bourse de Londres, tandis que l’action d’Aviva reculait de plus de 0,60%.

Direct Line avait rejeté fin novembre une offre plus faible d’Aviva, à 3,3 milliards de livres, mais son titre avait alors bondi de plus de 41% en une séance, le marché anticipant une surenchère.

Aviva avait expliqué que l’acquisition de Direct Line “serait cohérente avec sa stratégie visant à accélérer la croissance de ses activités au Royaume-Uni”, notamment sur le marché de l’assurance aux particuliers. Direct Line avait déjà rejeté en début d’année des offres de rachat du belge Ageas, dont la dernière à près de 3,2 milliards de livres (3,9 milliards d’euros), elle aussi jugée insuffisante.