Dexia cède ses dernières activités de crédit-bail

Le groupe Dexia a annoncé vendredi avoir cédé ses dernières activités de crédit-bail à la société autrichienne Bawag, qui propose des services financiers sous différentes marques.

Cinq entités sont concernées par cette transaction qui doit être bouclée au premier semestre 2024: DCL Evolution, Alsatram, Dexiarail, Dexia Flobail et Dexia CLF Régions Bail, ces deux dernières étant respectivement renommées Dexia FB France et Dexia RB France, à la suite du retrait de leur agrément de sociétés de financement, approuvé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 27 octobre, expliquent les deux parties dans un communiqué commun.

L’opération doit permettre au groupe autrichien de « refinancer un encours de crédit-bail de Dexia Crédit Local de près de 750 millions d’euros. Les actifs de crédit-bail refinancés correspondent à environ 80 contrats conclus principalement avec des contreparties du secteur public. »

« La cession des dernières activités de crédit-bail du groupe Dexia est une étape importante dans la mise en œuvre de son plan de résolution, qui permet à Dexia Crédit Local d’aller plus loin dans la réduction de son périmètre de consolidation », commente Pierre Crevits, administrateur délégué de Dexia.

Dexia s’était effondrée pendant la crise financière de 2008. La division bancaire belge avait été séparée du groupe en 2011 et rebaptisée Belfius. Depuis lors, la banque résiduelle Dexia, détenue presque entièrement par les États français et belge, met progressivement fin à ses activités (prêts et obligations) de manière ordonnée.