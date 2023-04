Cyber-arnaques: « Transférez l’argent moins vite »

C’est l’invitation lancée aux Banques par un procureur du Roi de Flandre-Occidentale afin de limiter la cybercriminalité..

Victime d’une fraude informatique de moins de 2.500 euros ? Si vous habitez la Flandre-Occidentale, le parquet ne bougera pas. « Un dossier sur huit relève de ce type de fraude mais nous manquons à la fois de policiers et de magistrats, de sorte que nous sommes contraints de fixer un seuil en deçà duquel nous n’intervenons plus », regrette Filiep Jodts, procureur du Roi de la province.

La décision a provoqué de sérieux remous mais n’est toutefois pas inédite. L’an dernier déjà, le parquet de Hal-Vilvorde avait décidé de ne plus poursuivre si le préjudice était inférieur à 10.000 euros et que les coupables étaient à rechercher à l’étranger, ce qui implique de trop longues et coûteuses recherches.

D’où cette invitation, à première vue assez paradoxale, lancée par Filiep Jodts aux banques : travaillez moins vite. Autrefois, argumente le procureur, « l’argent n’était pas transféré avant deux ou trois jours, ce qui laissait le temps d’agir alors qu’aujourd’hui, les transferts sont quasi instantanés. »

D’après la VRT