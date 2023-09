Crelan lève 600 millions d’euros via sa première obligation verte

Le groupe bancaire coopératif Crelan – qui réunit Crelan, AXA Banque et Europabank – a levé 600 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels via sa première obligation verte, se félicite-t-il mardi dans un communiqué.

L’obligation senior non privilégiée d’une durée de six années, avec option d’achat après cinq ans, a été émise à 99,582% avec un coupon de 6% et un rendement de 6,102 %, précise le groupe.

Le produit de cette émission sera utilisé dans le cadre du financement de bâtiments verts, à la fois pour l’acquisition et pour la rénovation écologique, ajoute Crelan.