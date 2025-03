Crelan, cinquième banque de Belgique, entame un nouveau chapitre après sa fusion avec Axa Banque

Le groupe Crelan, qui a finalisé l’intégration d’Axa Banque, a vu ses bénéfices se tasser en 2024. Il entame désormais un projet de transformation de son réseau, visant à optimiser la répartition de ses agences et à renforcer leur spécialisation.

Le groupe Crelan, qui comprend Europabank et désormais aussi Axa Banque, a dévoilé ce mercredi ses résultats pour 2024. Malgré l’intégration du réseau Axa Banque, l’établissement est parvenu à dégager un résultat net de 192,3 millions d’euros. Certes, il s’agit d’un recul de 14,7 millions par rapport au bénéfice particulièrement élevé réalisé en 2023. Mais le chiffre reste supérieur au très bon résultat de 158,2 millions engrangé en 2022.

La performance est d’ailleurs jugée “satisfaisante” par le CEO du groupe Philippe Voisin évoquant une trajectoire qui se normalise. Selon lui, les chiffres témoignent de la capacité de Crelan à maintenir une activité commerciale forte dans un marché difficile, sachant que “2024 a supporté en partie les coûts liés à la fusion avec Axa Banque”, dit-il.

Dépôts et crédits en hausse

Au terme d’une année marquée par une importante migration informatique ainsi que l’harmonisation des conditions de travail entre les employés et les agents indépendants, la désormais cinquième plus grande banque du pays (derrière BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) affiche une hausse de ses dépôts à 44,3 milliards (+4,5 %) et de son portefeuille de crédits à 49,5 milliards (+1 %).

Sa part de marché dans les crédits hypothécaires (11 %) se maintient dans un environnement “particulièrement concurrentiel”. Malgré l’échéance du bon d’Etat en septembre, le segment épargne et investissement s’est lui aussi bien comporté. Les revenus de commissions ont fortement progressé (+8,3 %) pour s’élever désormais à 276,5 millions d’euros. Le portefeuille de produits hors bilan du groupe se monte à présent à 16,5 milliards d’euros, soit un gain d’un milliard par rapport à fin 2023.

Environ 450 agences

L’année écoulée restera pour Crelan celle durant laquelle le groupe a finalisé sa fusion avec Axa Banque, avec comme point d’orgue le relooking des anciennes agences bancaires de l’assureur français aux couleurs et au logo de Crelan est terminé. Le groupe compte désormais 727 points de contact (dont 680 agences Crelan), 4.327 collaborateurs (employés et agents) et 1,7 million de clients pour un total de bilan de 55,8 milliards d’euros.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Sous la houlette de son CEO français Philippe Voisin, le cinquième groupe bancaire du pays entame à présent le chapitre de la transformation de notre réseau. Objectif : évoluer vers un réseau de 450 à 500 agences d’ici fin 2027. “Notre ambition est de réduire de manière responsable le nombre d’agences”, avance Philippe Voisin pour qui il est important de trouver le bon équilibre entre “une présence physique qui permet de suivre la transformation digitale et la nécessité de lutter contre la désertification bancaire”.

Dit autrement, la priorité du CEO est de rester présent dans le paysage bancaire belge avec “un réseau d’agences bien équipées, bien réparties dans tout le pays et composées de spécialistes de chaque métier”, ajoute Philippe Voisin précisant que Crelan est par exemple présent dans une commune sur deux en Belgique avec un distributeur de cash.