Crédits : moins de personnes sur la « liste noire » mais le montant des arriérés augmente

En décembre 2023, 265.651 emprunteurs étaient enregistrés avec un crédit en retard, communément appelée « liste noire », ce qui représente une baisse de 3,4% par rapport à 2022, selon des chiffres communiqués mardi par la Banque nationale de Belgique (BNB) sur base des chiffres annuels de la Centrale des crédits aux particuliers.

Le recul des difficultés de remboursement est plus important pour les prêts hypothécaires (-5,6%) que pour les prêts à la consommation (-2,9%).

En revanche, l’évolution des arriérés est moins positive, constate la BNB, avec une augmentation totale d’1,8% qui est entièrement due aux crédits à la consommation, les arriérés liés aux crédits hypothécaires ayant diminué de 3,7% sur un an. Le montant moyen des arriérés a également augmenté, de 5%, à 5.734 euros.

La part de la population avec un crédit à la consommation est en général plus importante au sud du pays et dans les arrondissements de Philippeville (61,2%), Waremme (61,1%) et La Louvière (61%) alors que la part de la population avec un crédit hypothécaire est plutôt plus élevée au nord du pays et dans les arrondissements de Dixmude (37,9%), Courtrai et Waremme (37,3%).