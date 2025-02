Connaissez-vous l’astuce des deux comptes d’épargne, et comment les banques en jouent?

Test-Achats dénonce le fait que certaines banques maintiennent des taux bas sur les comptes d’épargne existants, tout en offrant des taux beaucoup plus élevés sur les nouveaux comptes. Trois questions-clés.

Pourquoi les banques utilisent-elles l’astuce des deux comptes d’épargne ?

« Pour attirer de nouveaux clients et apparaître en bonne position dans les comparateurs, certaines banques ouvrent un deuxième type de compte d’épargne, avec des taux nettement plus élevés », explique Test-Achats. Parallèlement, elles maintiennent un taux d’intérêt très faible sur les comptes existants, ceux qui accueillent l’essentiel de l’épargne des clients fidèles.

« ING, par exemple, propose deux comptes d’épargne aux conditions très similaires. Le livret ING Orange, un compte existant depuis longtemps, et qui détient probablement l’essentiel de l’épargne des clients historiques. Il offre un taux de base de 0,2 % et une prime de fidélité de 0,1 %. En revanche, le livret ING Compte d’épargne, récemment introduit, propose un taux de base légèrement plus élevé (0,25 % contre 0,2 %) et surtout une prime de fidélité nettement supérieure (1,5 % contre 0,1 %). »

ING a réduit les taux de tous ses comptes d’épargne le 1er janvier. D’autres banques ont-elles suivi?

Belfius a annoncé qu’à partir du 1er février, la rémunération de son compte d’épargne classique sera revue à la baisse : le taux de base passera de 0,55 % à 0,5 %, et la prime de fidélité de 0,5 % à 0,4 %. En revanche, la rémunération du compte Fidelity ne sera pas modifiée.

Par ailleurs, plusieurs petites banques – Europabank, NIBC et Keytrade – ont également réduit leurs taux ces dernières semaines.

Faut-il immédiatement transférer son épargne vers un compte offrant un taux plus élevé ?

Si votre argent est placé sur un compte avec une forte prime de fidélité, il peut être préférable d’attendre la fin de cette période avant d’effectuer un transfert. En effet, la prime de fidélité n’est acquise qu’après douze mois. Si vous retirez votre épargne trop tôt, vous perdez ce bonus.