CKV, la plus petite banque belge, devient BankB

CKV, la plus petite banque de Belgique, change de nom et devient BankB. “Nous voulons être le plan B pour ceux qui épargnent ou empruntent”, indique-t-elle mercredi dans un communiqué. “Non pas comme une banque maison, mais comme un deuxième acteur complémentaire.

Le changement de nom a été annoncé mercredi par la CEO, Inge Ampe, aux quelque 500 agents bancaires et courtier en crédit. Le ‘B’ du nouveau nom signifie “Betrouwbaar”, “Beter et “Belgisch” (“Fiable”, “Meilleure” et “Belge”).

Un plan de croissance plus large

Le changement de nom s’inscrit également dans un plan de croissance plus large. L’année prochaine, il est prévu que le nombre d’implantations passe de 20 à 30 et de mettre en place une nouvelle infrastructure informatique. D’ici 2030, la BankB vise à augmenter fortement le montant total des nouveaux prêts hypothécaires : de 300 millions par an à 500 millions.

BankB existe depuis presque 70 ans. La banque a été créée en 1956 par quelques entrepreneurs flamands avant d’être rachetée en 1986 par la famille textile De Clercq. Dominiek De Clercq est pour l’instant le seul actionnaire. Le siège social se situe à Waregem (Flandre occidentale).