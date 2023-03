Les Bourses prolongent leur rebond, dopées par les banques

Les actions des banques rebondissent nettement en Europe mardi à la mi-séance, portant tous les indices boursiers à la hausse et soulignant le soulagement des investisseurs chahutés depuis dix jours par la crise du système bancaire.

Le compartiment financier de l’indice européen Stoxx 600 était celui avec la plus forte progression, de 3,76%, vers 11H30 GMT. Certaines banques connaissent des progressions spectaculaires, comme Unicredit (+7,21%), Commerzbank (+6,88%), Santander (+5,08%) ou encore BNP Paribas (+4,07%) et UBS (+4,07%), même si elles sont toutes encore loin de combler leurs pertes depuis dix jours.

Les places financières dans leur ensemble se parent de vert: Paris monte de 1,63%, Francfort de 1,74%, Londres de 1,46% et Milan de 2,55%.

Wall Street se préparait à garder son élan à l’ouverture aussi, bien que plus légèrement selon les contrats à terme en hausse autour de 0,7% pour les trois principaux indices.

« Qu’avons-nous appris cette semaine? Le plus important, c’est qu’une faillite bancaire de type +Lehman+ n’est pas une option envisageable. La réactivité et l’ampleur du soutien des banques centrales et des régulateurs ont été impressionnantes, et des protections ont été mises en place pour les détenteurs de dépôts », détaillent les analystes de Muzinich.

Les pressions des autorités suisses et les mesures de garanties ont permis le rachat de Credit Suisse (-0,34% mardi), au bord de la faillite la semaine passée, par son rival UBS.

Partout dans le monde, les institutions financières et politiques continuent d’envoyer des messages pour rassurer les marchés.

La situation du secteur bancaire américain « se stabilise », a encore estimé mardi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, selon des extraits de son discours lors du colloque annuel de l’Organisation des banquiers américain (ABA) à Washington.

Selon elle, les réponses apportées par la Fed depuis une semaine « fonctionnent comme prévu pour fournir des liquidités au système bancaire » et « les retraits d’argent des banques régionales se sont stabilisés ».

La banque First Republic, encore au centre de toutes les craintes lundi avec une chute de 50% de sa valeur en Bourse malgré les mesures de soutien, remontait la pente dans les échanges électroniques d’avant-séance (+15,44%).

En Asie, la Bourse de Honk Kong a gagné 1,36% et Shanghai 0,64%. La Bourse de Tokyo est restée fermée en raison d’un jour férié.

Réunion de la Fed

Mardi commence la réunion de la Banque centrale américaine (Fed), qui doit rendre sa décision de politique monétaire mercredi. Si la Fed a agi plusieurs fois ces derniers jours, « les responsables n’ont pas pu commenter les derniers événements, qui se sont passés pendant la période de réserve » précédant la réunion, rappelle Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les commentaires du président Jerome Powell seront donc d’autant plus attendus, ainsi que la décision de relever encore les taux directeurs ou non.

Les investisseurs ont revu drastiquement à la baisse leurs anticipations du pic des taux directeurs, le principal outil des banques centrales pour combattre l’inflation, au nom de la stabilité du secteur financier.

Autre signe de l’accalmie sur les marchés: les taux des emprunts d’Etat, fortement chahutés depuis une semaine, variaient peu aux Etats-Unis et remontaient légèrement en Europe.

L’euro montait de 0,48% à 1,0773 dollar vers 11H25 GMT.

Le bitcoin se stabilisait autour de 28.020 dollars.

Les prix du pétrole rebondissaient mardi, après avoir commencé la semaine par des pertes, les investisseurs se montrant prudents avant la décision de politique monétaire de la Fed, mais rassurés par l’absence de nouvelles turbulences bancaires.