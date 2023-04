Blackrock publie des résultats supérieurs aux attentes

BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs au monde, a publié vendredi des résultats en recul au premier trimestre, pénalisés par la baisse sur les marchés financiers, mais qui se montrent supérieurs aux attentes.

Dans le détail, le groupe dirigé par Larry Fink a réalisé entre janvier et fin mars un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de dollars, en baisse de 10% sur un an, mais supérieur aux anticipations des analystes. Le bénéfice net du groupe s’est quant à lui élevé à quelque 1,1 milliard de dollars au premier trimestre, en baisse de 19% sur un an. Toutefois, c’est là aussi mieux qu’anticipé par les analystes.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action, la référence à Wall Street, s’affiche à 7,93 dollars sur le trimestre (-17% sur un an).

Le montant des actifs sous gestion a progressé par rapport au trimestre précédent, à quelque 9.000 milliards de dollars contre 8.600 milliards de dollars fin 2022. Il s’affichait à 9.600 milliards de dollars un an auparavant.

L’annonce était bien accueillie par les investisseurs vendredi matin: dans les échanges électroniques avant l’ouverture de Wall Street, l’action du gestionnaire d’actifs s’appréciait de 1,4% à 680 dollars.

L’an dernier, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 17,8 milliards de dollars.