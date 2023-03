Le bénéfice de BNP Paribas Fortis s’envole à plus de 3 milliards d’euros

Année exceptionnelle pour BNP Paribas Fortis, la première banque du pays qui termine 2022 sur un bénéfice en forte hausse à 3,2 milliards d’euros.

Très, très bon résultat final publié ce vendredi matin par la première banque du pays en 2022. L’an dernier, BNP Paribas Fortis a dégagé un résultat net qui s’élève à 3,2 milliards d’euros, en hausse de 19 % par rapport à 2021. Il s’agit du meilleur résultat final de l’histoire de la banque depuis sa reprise par BNP Paribas en 2009.

Crédits en hausse

Cette performance historique s’explique par une solide croissance des revenus qui frôlent les 10 milliards d’euros (+ 17 %), soutenue par la remontée des taux d’intérêt et un renforcement des marges. La machine du crédit a en effet ainsi tourné à plein régime : 40 milliards de nouveaux prêts aux ménages et aux entreprises. Au total, le volume global de l’encours des crédits franchit la barre des 150 milliards d’euros, alors que le coût du risque et les mauvais crédits s’établissent à un niveau historiquement bas.

Du côté des dépenses de fonctionnement (staff, IT), ces dernières ont progressé de 11 %, principalement en raison de” l’inflation élevée et une forte hausse des taxes bancaires, partiellement compensées par une diminution des effectifs et l’optimisation du réseau”, indique la banque.

Intégration de bpost banque

Côté optimisation de sa présence physique précisément, BNP Paribas Fortis va continuer à adapter son réseau d’agences – qui ne compte d’ores déjà plus que 342 agences propres – en s’appuyant sur celui de bpost. Les services bancaires quotidiens seront ainsi accessibles aux clients via les 657 bureaux de poste du pays tandis que les agences de BNP seront alors orientées sur le conseil d’experts sur rendez-vous pour des opérations spécialisées comme deman­der un prêt hypothécaire ou un conseil en placement. Les services bancaires quotidiens de BNP Paribas Fortis dans les agences bpost seront disponibles à partir du début de l’année prochaine. D’ici 2025, le réseau de BNP Paribas Fortis ne devrait plus rassembler qu’entre 2020 et 250 agences propres.

A noter que la banque proposera un dividende de 5,30 euros par action, soit pas moins de 2,9 milliards d’euros à verser à sa maison mère française.