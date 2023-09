Belfius trouve un acquéreur pour son système d’alarme pour seniors Jane

Belfius va se défaire de Jane, son système d’alarme personnelle pour les personnes âgées, après quatre ans d’existence. La branche assurance du groupe transférera cette activité déficitaire à la fin de l’année à la société Senso2Me, spécialisée dans les technologies de soins, qui en poursuivra le développement.

Belfius Insurance avait lancé Jane en 2019 en collaboration avec le Boston Consulting Group, basé aux États-Unis, en partant du constat qu’il y aura un nombre croissant de personnes âgées en Belgique et qu’elles auront besoin de nouveaux services. Le système d’alarme fournit un ensemble de détecteurs à installer chez les seniors. Grâce à une application mobile, les membres de la famille proche peuvent surveiller discrètement ce qui se passe dans la maison.

Quatre ans plus tard, le bancassureur doit conclure qu’il devrait investir en permanence pour être compétitif et rentable avec Jane. L’expérience a montré « que cette activité est trop éloignée du ‘core business’ de Belfius Insurance« , justifie-t-il.

L’entreprise va céder Jane à la société anversoise Senso2Me, qui en reprendra la marque et la technologie. Une solution sera recherchée pour le personnel, que ce soit chez Belfius, chez Senso2Me ou ailleurs, selon une porte-parole du bancassureur.

Déficitaire

D’après son bilan financier, Jane était déficitaire. La croissance a été lente et la crise du coronavirus a entraîné un arrêt de deux ans. Actuellement, 10 à 15 établissements de soins de santé sont clients du système d’alarme, en plus d’un « nombre limité » de particuliers. Ces clients seront informés individuellement. La solution continuera de toutes façons à fonctionner jusqu’à la fin de l’année, assure Belfius.

L’acquéreur Senso2Me dispose déjà de plus de 100.000 capteurs en circulation dans plus d’une centaine d’appartements de service et de centres de soins résidentiels. Ceux-ci comprennent diverses formes de surveillance, telles que la détection des chutes, la localisation ou la surveillance de la température ambiante.