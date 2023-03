Belfius dégage un bénéfice qui frôle le milliard

Nouvelle année faste pour la banque publique qui a dévoilé pour 2022 un bénéfice de 975 millions d’euros, soit le meilleur résultat net de son histoire.

Bonne nouvelle pour le budget fédéral. Belfius va verser un dividende record de près de 385 millions d’euros à l’Etat, toujours actionnaire à 100 % du groupe public. En effet, la moisson a une nouvelle fois été bonne pour l’entreprise de banque et d’assurance dirigée par Marc Raisière. Après une année 2021 déjà historique, il a dégagé en 2022 un bénéfice de 975 millions d’euros (+ 4 %), soit le meilleur résultat jamais atteint depuis la création de Belfius.

Croissance diversifiée

Comme l’a expliqué le CEO lors de la présentation officielle des comptes annuels ce vendredi, “toutes les divisions de la banque et de l’assurance ont contribué à la croissance du résultat”. Au total, malgré un contexte difficile, les revenus ont progressé de plus de 10 % pour atteindre 2,98 milliards d’euros. Soutenus par le mouvement de hausse des taux, les revenus nets d’intérêt s’établissent à 1,75 milliards (+ 7,9 %). Les commissions générées sur la vente de produits de placement et la gestion d’actifs se montent cette année à 757 millions (+3,4 %). Quant au pôle assurance, désormais cornaqué par Frédéric Van der Schueren, il voit ses rentrées augmenter de 10 % à 564 millions d’euros.

Impact sur l’économie belge

Du côté des coûts, l’inflation se traduit par des dépenses de fonctionnement plus élevées. Ces dernières ont même augmenté quasi aussi rapidement que les revenus pour atteindre 1,62 milliard (+ 9,6 %). En cause : la hausse du coût de la vie et l’indexation des salaires. Surtout que la banque a engagé près de 600 personnes. Résultat, les frais de personnel ont bondi de 9,2 %. Une quarantaine de millions ont, par ailleurs, été investis dans la technologie ainsi que dans la marque (via son énorme campagne Love, etc.). Des dépenses qui ont visiblement permis à Belfius de gagner des parts de marché dans la banque d’entreprise. Plus de la moitié du volume record de 25 milliards d’euros de nouveaux prêts accordés par la banque l’an dernier, à savoir 13,1 milliards (+ 17 %), a ainsi pris la direction des entrepreneurs et des entreprises. Un chiffre dont s’est félicité Marc Raisière, traduisant bien selon lui “l’impact de Belfius sur l’économie belge”.

Objectif 20 %

Pour l’avenir, Belfius confirme les objectifs de son plan Ambition 2025, notamment une part de marché de 20 % dans tous les segments d’activités du pôle bancaire et des revenus qui devraient atteindre 3,5 milliards d’euros à l’horizon 2025. Le tout pour un rapport entre les coûts et les revenus (cost-income ratio) de 55 %. Quant à une éventuelle entrée en Bourse, en dépit du retour en grâce des valorisations des groupes bancaires sur les marchés, celle-ci ne semble pas être à l’ordre du jour, selon les dires du management de Belfius. Du moins pas pour le moment…