Banque mondiale : les taux élevés pourraient mettre des pays en difficulté

La hausse des taux d’intérêts pour contenir l’inflation alimentée par la guerre en Ukraine pourrait mettre en « difficulté » des pays qui ont des niveaux de dette élevés, a mis en garde la Banque mondiale (BM) mercredi.

« Le problème c’est qu’en raison des taux d’intérêts élevés, la croissance ralentit beaucoup » et « ralentit à des niveaux qui sont bien plus faibles qu’avant la crise« , a constaté Indermit Gill, le chef économiste de l’institution, lors d’une conférence de presse. Il s’est référé à la rapidité de la hausse des taux d’intérêts de la Réserve fédérale (Fed) américaine dans les années 1970 pour tirer des enseignements sur la période actuelle.

« Cela a pris longtemps, ça n’a pas duré un ou deux ans. Donc on devrait s’attendre à ce que ce cycle de resserrement (monétaire) prenne également longtemps« , a-t-il dit. « Cela a laissé quelque 24 économies en faillite. Donc il faut s’attendre à ce que des pays qui n’ont pas bien géré leurs niveaux de dette rencontrent des difficultés. Il faut s’attendre à ce que des pays aient des problèmes« , a-t-il prédit.

La hausse des taux renchérit les coûts d’emprunt et ferme des portes pour les pays endettés.

La Banque centrale américaine (Fed) pourrait devoir relever encore ses taux, et les maintenir longtemps à un niveau élevé, a martelé mercredi une de ses responsables. « Le taux directeur pourrait devoir augmenter encore et rester restrictif pendant un certain temps », a indiqué Michelle Bowman, une gouverneure de la Fed, lors d’un discours à Marrakech. Les taux de la Fed se situent actuellement dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, au plus haut depuis 2001.

La Banque centrale européenne (BCE) a estimé récemment que la bataille pour ramener l’inflation à l’objectif de 2% allait encore durer, nécessitant de maintenir une politique monétaire restrictive.

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), l’inflation mondiale devrait encore être à 5,8% fin 2024, et toujours à 3% dans les économies avancées, avant de retourner proche de l’objectif de 2% dans le courant de l’année 2025.

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a jugé mercredi que le maintien probable de taux élevés dans le monde « peut représenter un événement compliqué pour les investissements tout comme pour les gens qui pendant des années s’étaient habitués à un environnement de taux plus bas ».

Mardi, le ministre ivoirien de l’Economie, Adama Coulibaly, président du G24, le regroupant des pays en développement, a appelé les institutions financières internationales à « l’annulation de la dette des pays les plus vulnérables et les plus pauvres », principalement détenue par les « banques multilatérales de développement et (le) FMI ». « Cette annulation concerne uniquement les pays les plus pauvres, nous ne demandons pas qu’elle soit annulée pour l’ensemble des pays », a insisté M. Coulibaly.