Banque: Keytrade, leader du prêt hypothécaire digitalisé en Belgique

La digitalisation transforme de nombreux secteurs de la finance, et le marché du crédit hypothécaire en Belgique ne fait pas exception. Les banques adaptent leurs services pour offrir des solutions plus rapides, accessibles et transparentes aux emprunteurs. Keytrade figure parmi les meilleurs élèves de la classe, selon un récent comparatif du cabinet de conseil Sia.

Traditionnellement, obtenir un prêt hypothécaire impliquait de nombreuses visites en agence, la collecte de documents physiques et des délais parfois longs avant une décision finale. Avec la digitalisation, les établissements financiers permettent désormais de réaliser une grande partie du processus en ligne. Les emprunteurs peuvent effectuer des simulations, comparer les taux et soumettre leur demande en quelques clics.

Pour mieux cerner cette évolution et voir comment les acteurs du secteur s’y adaptent, le cabinet de conseil Sia, qui établit chaque année un classement mondial des meilleures applis bancaires, a comparé sur base de plus de 80 critères la maturité digitale des parcours de souscription d’un prêt hypothécaire dans six pays en Europe, dont la Belgique. Un marché national sur lequel onze offres ont été analysées : Argenta, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CPH, Crelan, Fintro, ING, KBC/CBC, Keytrade et Triodos.

Précisons que le profil de l’emprunteur est toujours resté le même et que les testeurs de Sia se sont expressément mis dans une situation difficile, c’est-à-dire dans la peau d’un prospect et non pas d’une personne qui est déjà cliente de la banque. Histoire de mettre tout le monde sur un même pied, notamment en matière d’encodage des données personnelles (salaires, dépenses, etc.).

De bout en bout

Verdict ? Keytrade ressort clairement du lot. La banque en ligne est la seule à proposer une solution permettant de boucler un prêt en ligne de bout en bout. Elle se démarque par une offre complète très attractive en termes de fonctionnalités proposées (simulation de prêt, ouverture d’un dossier, signature électronique…). Par ailleurs, l’expérience utilisateur est très qualitative (fluidité dans le parcours de souscription entre autres). “Retrouver Keytrade en tête du comparatif pour la Belgique n’est pas étonnant dans la mesure où elle se positionne depuis longtemps sur l’offre hypothécaire digitale dans sa communication, et les résultats sont à la hauteur des promesses», commente Anthony Wolf, associé chez Sia.

Bien que ne proposant pas une offre de prêt hypothécaire entièrement digitalisée, des institutions comme KBC (CBC en Wallonie), Belfius, ING et Triodos se distinguent néanmoins du reste grâce à un parcours digital performant suivi d’un accompagnement minimal en agence. “Pour ces banques, l’importance de ce type de crédit doit se finaliser par un conseil humain sur base des informations collectées. Retrouver Triodos dans ce groupe, que nous appelons chez Sia les digital challengers, est une surprise dans la mesure où la banque n’est pas connue pour être un acteur digital ultra-performant. Quant à ING, c’est une preuve supplémentaire de son retour dans la course en matière de digital”, analyse Anthony Wolf.

Les déceptions

Derrière, le peloton – CPH, Crelan, Beobank, Argenta, BNP Paribas Fortis et Fintro – regroupe des établissements qui sont à la traîne et ne permettent pas de souscrire un crédit immobilier en ligne.

“BNP Paribas Fortis, qui est pourtant le leader du marché hypothécaire, et Beobank dont le reste de l’offre digitale est mature, se classent clairement moins bien qu’attendu dans ce comparatif des offres digitales en matière de prêts hypothécaires sur le marché belge : on tombe quasiment directement sur une proposition de rendez-vous en agence”, précise Charles Robert, manager chez Sia qui a dirigé l’étude.