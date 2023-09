Argenta offre un taux d’intérêt de 1,85% aux Pays-Bas, contre 0,85% en Belgique

Les Néerlandais qui ouvrent un compte d’épargne en ligne chez Argenta obtiennent un taux d’intérêt de 1,85%, contre 0,50% pour les clients belges avec une prime de fidélité de 0,35%, selon une étude comparative du site spécialisé Geld.nl englobant les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. La banque souligne des « besoins des clients et conditions du marché » différents entre les Pays-Bas et la Belgique pour expliquer cette situation.

La différence de taux est encore plus significative pour certaines banques néerlandaises également actives en Allemagne, comme ING. Elle offre 1,25% de taux d’intérêt aux Pays-Bas, 1,50% en Belgique (prime de fidélité incluse) et 3,50% en Allemagne. Ce dernier vaut toutefois pour les nouveaux clients pendant les six premiers mois et jusqu’à un montant de 50.000 euros. Le taux de base est de 1%.

Amanda Bulthuis, experte chez Geld.nl, souligne qu’il y a beaucoup plus de banques d’épargne actives en Allemagne qu’aux Pays-Bas. « Les banques sont donc plus concurrentielles et doivent faire davantage pour attirer les épargnants grâce à des taux d’intérêt élevés », explique-t-elle. Les changements fréquents de banque sont encouragés en proposant un taux d’intérêt plus élevé les premiers mois.

Les banques néerlandaises actives en Belgique s’adaptent par ailleurs aux taux d’intérêt en vigueur. Les épargnants belges qui déposent leur argent sur un compte chez Triodos, NIBC, Medirect ou bunq bénéficient d’un taux inférieur à celui des épargnants néerlandais dans ces mêmes banques. Il est légèrement plus élevé uniquement chez ING.

À l’exception d’ING, aucune des grandes banques belges n’est active aux Pays-Bas. Parmi les plus petits acteurs du secteur, Argenta y est actif depuis la fin des années 1980 et propose aujourd’hui un taux supérieur à celui dont bénéficient les clients belges.

La banque explique qu’elle occupe une position différente sur le marché de l’épargne aux Pays-Bas. « Nous sommes plutôt un challenger, et c’est une offre purement numérique », précise-t-elle. Elle souligne également qu’il n’y a pas de taxe bancaire sur l’épargne aux Pays-Bas et que les conditions de marché sont différentes.