ABN Amro lance une équipe de corporate finance en Belgique

Déjà présente chez nous via ses services de gestion de fortune, la banque néerlandaise élargit son offre en rendant ses services de corporate finance accessibles aux petites entreprises belges. Objectif : conseiller les PME du pays dans le domaine des fusions et acquisitions, ainsi que dans le cadre de leurs opérations de financement.

Acteur important sur le segment des services destinés aux particuliers fortunés, avec environ 12 milliards d’euros d’actifs sous gestion, ABN Amro a décidé de mettre sur pied une équipe de corporate finance entièrement dédiée au marché belge. La démarche vise à élargir son offre en Belgique en rendant accessibles ses services de finance d’entreprise aux PME familiales, alors que ceux-ci étaient jusqu’ici réservés aux grosses sociétés réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 100 millions d’euros.

Abaisser le seuil pour les PME

Si la banque propose depuis longtemps des conseils aux entreprises en Belgique, elle se concentrait exclusivement sur les grands comptes et principalement au départ Amsterdam. En lançant une activité locale, l’objectif est donc d’abaisser ce ticket d’entrée de 100 millions d’euros et de se rapprocher du vivier d’entreprises belges. De sorte que les petites entreprises familiales du pays puissent également bénéficier de produits et des services du groupe bancaire néerlandais pour leurs besoins en matière de financement (émission de dette, augmentation de capital).

En pratique, l’équipe locale sera initialement composée de trois spécialistes. “Grâce à nos activités de banque privée en Belgique, nous avons déjà noué des relations solides avec des entreprises familiales et des entrepreneurs. Et ce, pour les accompagner avec nos services et notre expertise, non seulement à titre personnel, mais aussi dans leur parcours d’entreprise. La mise en place de notre équipe de financement d’entreprise en Belgique est la suite logique – et importante – de ce développement”, indique Yannick Huygens, head of corporate & institutional clients.

Rebond des fusions et acquisitions

Plus largement, l’initiative s’inscrit donc dans une stratégie visant à accompagner les entrepreneurs tant sur le plan privé que professionnel. “L’objectif est que ces deux activités se renforcent mutuellement”, situe Joachim Aelvoet, CEO d’ABN Amro Belgique, qui voit dans ces synergies des opportunités de croissance : “Grâce à notre position sur le segment du wealth management, nous sommes souvent en contact avec le monde des entrepreneurs familiaux. Lorsqu’ils vendent leur entreprise, cela peut renforcer notre croissance.”

La mise en place par le gouvernement Arizona de la fameuse taxe sur les plus-values, qui risque de pousser certains chefs d’entreprise à revendre leur société pour éviter le nouvel impôt, pourrait également s’avérer être un élément porteur pour les nouvelles activités déployées en Belgique par la banque. Cette dernière pense à tout le moins pouvoir profiter d’un rebond du marché des fusions et acquisitions. “Le marché s’est montré relativement calme en 2023, mais le rythme a repris en 2024. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive cette année. Nous le remarquons aux demandes qui nous parviennent”, précise Joachim Aelvoet.