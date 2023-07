Attention shoulder surfing, une nouvelle forme de vol en vacances

Méfiez-vous de ceux qui regardent au-dessus de votre épaule lorsque vous êtes sur votre smartphone. Ils pourraient bien vous voler à votre insu vos informations bancaires avec à la clé des conséquences potentiellement désastreuses.

Le shoulder surfing, également connu sous le nom de « navigation par-dessus l’épaule », est une technique employée par certains voleurs pour obtenir un accès au smartphone de leurs victimes, notamment aux applications bancaires.

Le shoulder surfing est une technique aussi simple que redoutable. Le malfaiteur regarde par-dessus votre épaule pendant que vous utilisez un téléphone, un ordinateur portable, ou un autre appareil en public. Il lui suffit d’attendre que vous composiez votre code pour le mémoriser. Il n’aura alors plus qu’à le voler pour avoir accès à vos informations sensibles.

« Alors que la plupart des voyageurs sont formés à faire attention aux pickpockets dans les transports et les endroits touristiques et à ne pas se promener avec les poches pleines d’argent, les escrocs d’aujourd’hui se concentrent bien plus sur votre téléphone portable », explique Marijus Briedis, expert en cybersécurité chez NordVPN.

Quelques mesures pour s’en prémunir

Pour éviter d’être victime de cette pratique, voici quelques mesures de précaution à prendre selon la société de cybersécurité NordVPN.

1. Privilégiez le déverrouillage biométrique : de plus en plus de smartphones utilisent la technologie de reconnaissance faciale, et il en est de même pour certaines applications bancaires.

“Un téléphone déverrouillé peut révéler un grand nombre d’informations personnelles. Si un criminel vous a vu saisir un code d’accès, vous pourriez être une cible idéale », explique Marijus Briedis. « Toutefois, le vol devient beaucoup plus difficile à réaliser si le criminel a besoin de votre visage pour mettre la main sur vos données.“

2. La prudence est de mise lors des séances photo et des partages sur les réseaux sociaux : lorsque vous déverrouillez votre téléphone que cela soit pour prendre des photos ou accéder à vos réseaux sociaux, faites-le discrètement afin que votre mot de passe ne soit pas vu par n’importe qui.

3. Adoptez des pratiques sécurisées pour vos transactions financières. Autrement dit, n’abandonnez pas complètement le cash, car sans lui vous serez beaucoup plus dépendant des nouvelles technologies. Sans aucun autre moyen de payement, le vol de votre smartphone ou de votre carte bancaire pourrait bien signifier la fin des vacances.

« Évitez d’utiliser votre téléphone pour accéder à votre compte bancaire lorsque vous vous trouvez dans un endroit très fréquenté et, si vous devez transférer de l’argent d’un compte à l’autre, faites-le avant de sortir de votre chambre d’hôtel et essayez d’établir un budget pour la journée” conseille encore NordVPN.

4. Maintenez votre téléphone à jour pour renforcer la sécurité. NordVPN vous encourage à considérer votre téléphone comme un coffre-fort contenant une quantité importante de données précieuses. Pour protéger ces informations, utilisez des mots de passe forts et uniques. Peur de les oublier ? N’hésitez pas à utiliser un gestionnaire de mots de passe cryptés pour stocker vos mots de passe en sécurité et vous en rappeler. De même qu’activer l’authentification à deux facteurs pour une sécurité supplémentaire n’est pas de la paranoïa, mais simplement du bon sens.

5. Protégez vos écrans avec un bouclier. « Les protections d’écran, également connues sous le nom de boucliers de confidentialité, sont un excellent moyen d’empêcher les gens d’espionner vos appareils » rappelle le fournisseur de services.

En effet, ils permettent que votre écran soit visible, mais uniquement sous un certain angle. Ainsi, l’indiscret qui voudra y jeter un œil ne rencontrera qu’un écran opaque en miroir.