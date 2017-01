Le marché des articles de "seconde main", une deuxième vie qui rapporte

Autrefois toisées par une certaine frange de la population ou qualifiées de repaires à bobos, les enseignes de seconde main gagnent aujourd'hui une clientèle plus large et s'érigent comme le symbole d'une filière commerciale importante dans le paysage économique belge. C'est tout du moins ce qui ressort d'une enquête lancée en octobre dernier par des professionnels du secteur de la récup (2ememain.be, Troc.com et Cash Converters). D'après cette étude, la tendance de la seconde main s'inscrit en Belgique de façon pérenne, et massive : 37 % des consommateurs ont ainsi acheté des articles de seconde main en 2016.

...