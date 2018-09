Quels sont les différences entre les diverses motorisations?

100% hybrides

Les voitures 100% hybrides sont les véhicules hybrides les plus connus et les plus fréquents. La Toyota Prius est leur porte-drapeau. Un modèle hybride combine par définition un moteur à combustion interne traditionnel (quasiment toujours un moteur à essence) et un moteur électrique. Avec la technologie hybride, le conducteur n'a pas à se soucier de l'autonomie du véhicule : même si la batterie du moteur électrique est vide, il pourra toujours trouver une station à chaque coin de rue pour faire le plein de carburant.

Le courant électrique est produit sur le principe d'une dynamo : dès que le véhicule freine ou ralentit, les roues entraînent le moteur électrique, qui fonctionne alors comme un générateur. L'énergie produite est stockée dans la batterie. Les études montrent que dans la pratique, les voitures hybrides sont utilisées durant jusqu'à 70% du temps en mode purement électrique, et qu'elles ne consomment alors aucun carburant et ne produisent aucune émission nocive.

Hybride rechargeable

Les hybrides rechargeables sont une variante des modèles hybrides. Elles disposent d'une batterie plus grosse et plus lourde, ce qui leur permet de parcourir en moyenne jusqu'à 50 kilomètres en mode électrique. Les hybrides rechargeables doivent être rechargées sur une prise de courant. La consommation de carburant est essentiellement déterminée par la discipline du conducteur et/ou la possibilité de recharger la batterie.

Électrique

Les voitures électriques disposent d'un ou de plusieurs moteurs électriques. Leur batterie doit être rechargée en étant branchée sur une prise de courant, une borne de recharge ou un Super Chargeur. Le délai de recharge varie d'une demi-heure à une journée complète selon la capacité de chargement. La voiture électrique récupère aussi de l'énergie à la décélération et au freinage, le moteur électrique fonctionnant alors comme un générateur.

Hydrogène