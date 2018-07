Que des professionnels de l'immobilier lorgnent sur des bâtiments religieux n'a rien d'étonnant

L'entretien des églises coûte très cher. Même si elles sont désertées, ce qui est de plus en plus souvent le cas. Raison pour laquelle les pouvoirs publics et les fabriques d'église réfléchissent aux options de réaffectation. Mais cela ne signifie pas pour autant que les églises accueillent à bras ouverts le secteur immobilier.