RTL Belgium lance sa plateforme de contenus en ligne

RTLplay est disponible à l'adresse rtlplay.be et sous forme d'application pour smartphone ou tablette, depuis la Belgique et bientôt toute l'Europe. L'ensemble des contenus des chaînes de télévision et de radio de RTL Belgium (RTL TVI, Club RTL, Plug RTL, Bel RTL, Radio Contact et Mint) y sont accessibles: magazines, séries, RTL Info, ... Ils y restent en ligne entre trois et 30 jours, voire plus longtemps pour les productions propres.

Plusieurs programmes, comme les journaux télévisés ou les matches de football, sont retransmis en direct. Le groupe audiovisuel prévoit aussi de réserver à la plateforme certains contenus exclusifs.

Pour pouvoir visionner les vidéos, il suffit de créer un profil. Chaque utilisateur reçoit alors des suggestions en fonction de ses goûts. Un filtre parental peut être activé et les vidéos interdites aux moins de 16 ans ne sont disponibles qu'entre 22h30 et 06h00 du matin.

Ce service arrive deux ans après Auvio, son équivalent pour la RTBF. "Ce qui compte, c'est d'être là au bon moment. Nous sommes un service privé et consentir des investissements sans rentabilité n'a pas de sens pour nous. Il a fallu attendre à la fois que le marché soit suffisamment mûr et que les outils techniques soient au point", a expliqué Stéphane Rosenblatt, directeur général de la télévision qui est aussi en charge des contenus transversaux, lors de la présentation du portail à la presse.

RTL Belgium s'est appuyée sur le savoir-faire du Groupe M6 (dont RTL Group est l'actionnaire principal), puisque RTLplay est une adaptation de la plateforme française 6play.

Cette nouvelle chaîne numérique ne remplace pas "RTL à l'infini", service de vidéos à la demande en partie payant. Elle est gratuite et financée uniquement par les spots publicitaires intégrés aux vidéos. A l'avenir, il se peut toutefois que RTLplay comporte une section payante, a indiqué Antoine Pichault, responsable des services non linéaires.

La plateforme sera par ailleurs prochainement incluse dans les offres des télédistributeurs et donc elle aussi accessible depuis son poste de télévision. Vu le succès encore très relatif des télévisions connectées, l'entreprise ne peut se passer des télédistributeurs, a relevé M. Pichault.

La lancement de RTLplay s'inscrit dans le cadre du plan #evolve, grâce auquel la direction de RTL Belgium veut repositionner le groupe audiovisuel face à la concurrence et à l'érosion du marché publicitaire en télévision. Ce plan a entraîné ce mois-ci le licenciement de 88 membres du personnel.