Que va-t-on retrouver à la Schtroumpf Experience, qui ouvre ses portes bientôt à Bruxelles ?

Plus que quelques jours à " schtroumpfer " et la Ville de Bruxelles sera davantage bleutée. Le 9 juin prochain s'ouvriront en effet les portes de la toute première Schtroumpf Experience à Brussels Expo, une aventure immersive au pays des lutins de Peyo dans le Palais 4 du Heysel. Beaucoup plus riche qu'une simple exposition, ce parcours ludique aux décors surdimensionnés sera truffé de nouvelles technologies - hologrammes, video mapping, réalité virtuelle, etc. - et s'inscrira dans les festivités du 60e anniversaire de ces charmantes créatures.

