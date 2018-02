Pourquoi Be TV s'agrippe à Proximus

Dès le 1er mars, les clients Proximus pourront s'abonner à Be TV. C'est la fin d'un monopole entretenu par les câblo-opérateurs (Voo et Telenet) sur la diffusion de la chaîne payante. Be TV comme Voo appartiennent au groupe Publifin-Nethys. Jusqu'à présent, la chaîne à péage était utilisée par le groupe dirigé par Stéphane Moreau comme un produit d'appel. Le but de ces chaînes thématiques " haut de gamme " était de séduire les clients à une offre proposée par Voo incluant la TV - si possible une offre packagée triple play voir...