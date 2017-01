La SNCB reprend l'activité publicitaire dans les gares

L'été dernier, la cour d'appel de Bruxelles avait ordonné à la SNCB de démonter d'ici mai prochain plus de 5.000 panneaux publicitaires installés dans ses gares, donnant ainsi gain de cause à la société JC Decaux selon qui le marché n'avait pas été attribué de façon régulière. La cour avait estimé que l'attribution du marché à Publifer, une co-entreprise de la SNCB et Clear Channel, s'était déroulée de manière irrégulière.

En achetant à Clear Channel ses actions Publifer, la SNCB indique se conformer à l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles. Publifer achètera et deviendra seule propriétaire de tous les dispositifs publicitaires situés sur le domaine ferroviaire. Cet accord sera mis en oeuvre d'ici le 8 mai.

"Cette solution permettra à Publifer, devenue filiale exclusive de la SNCB, de décider d'exploiter la publicité elle-même ou d'ouvrir cette activité (en tout ou en partie) à des opérateurs externes", précise la SNCB dans son communiqué.