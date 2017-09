Emoticones: l'overdose marketing ?

On frôle l'overdose de petites pastilles jaunes qui sourient, pleurent, hurlent et tirent la langue. Omniprésentes dans les messageries et sur les réseaux sociaux, les émoticones ne cessent de monter en puissance et sortent du cadre formaté pour s'inviter dans la " vraie vie ". Au cinéma, le film Le Monde secret des émojis - terme japonais pour désigner ces petits symboles émotionnels - est toujours à l'affiche et, depuis le mois dernier, l'éditeur Jumbo commercialise Emotify, le premier jeu de société dédié aux émoticones. " Du singe qui se cache les yeux à la crotte qui rit : vous apprendrez à toutes les connaître ! ", annonce fièrement le communiqué qui accompagne la sortie de ce divertissement singulier.

