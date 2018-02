Ce que le nouvel algorithme de Facebook change pour vos pages

Quand Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, tousse... c'est le monde entier qui tombe malade. Ou presque. En tout cas, tout changement dans la stratégie du moteur de recherche entraîne rapidement des bouleversements dans l'univers du marketing digital et dans la gestion des pages Facebook par les entreprises. Récemment, le réseau social a adapté son algorithme en vue de faire mieux ressortir, dans le fil d'informations de ses (plus de) 2 milliards d'utilisateurs, le contenu de leurs amis et de leurs proches. Concrètement, cela signifie aussi (voire surtout) que le contenu partagé par les pages Facebook des médias et des marques se voit désavantagé. Autrement dit, quand aujourd'hui une page Facebook partage une information, elle apparaît moins facilement dans le flux de ses followers.

