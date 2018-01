Zone euro: le taux de chômage toujours au plus bas

Dans l'UE28, le taux de chômage s'est établi à 7,3% en décembre, stable là aussi par rapport à novembre et en recul par rapport aux 8,2% enregistrés un an plus tôt. Ce taux reste également le plus faible constaté depuis octobre 2008, précise Eurostat qui estime qu'en décembre 2017, 17,961 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE28, dont 14,137 millions dans la zone euro.

Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en décembre ont été enregistrés en République tchèque (2,3%), à Malte ainsi qu'en Allemagne (3,6% chacun). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (20,7% en octobre 2017) et en Espagne (16,4%).

En Belgique, le taux de chômage s'est élevé à 6,3% en décembre, en baisse par rapport aux 6,6% de novembre.

Sur un an, le taux de chômage a baissé dans tous les États membres dont les données sont comparables dans le temps - ce n'est pas le cas de la Belgique - , sauf en Finlande où il est resté stable. Les baisses les plus marquées ont été observées en Grèce (de 23,3% à 20,7% entre octobre 2016 et octobre 2017), en Croatie (de 12,5% à 10,0%), au Portugal (de 10,2% à 7,8%) et en Espagne (de 18,5% à 16,4%).

Enfin, 3,654 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l'UE28 en décembre, dont 2,574 millions dans la zone euro. Par rapport à décembre 2016, le nombre de jeunes chômeurs a diminué de 411.000 unités dans l'UE28 et de 301.000 dans la zone euro.