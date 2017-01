Zone euro: le chômage stable en novembre

Dans l'Union européenne, le taux de chômage s'est établi à 8,3% en novembre 2016, en baisse par rapport au taux de 8,4% d'octobre 2016 et à celui de 9,0% de novembre 2015. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans l'UE28 depuis février 2009.

L'office statistique européen estime qu'en novembre 2016, 20,429 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE28, dont 15,898 millions dans la zone euro.

Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en novembre 2016 ont été enregistrés en République tchèque (3,7%) ainsi qu'en Allemagne (4,1%). Les taux de chômage les plus élevés ont quant à eux été relevés en Grèce (23,1% en septembre 2016) et en Espagne (19,2%).

En Belgique, le taux de chômage était de 7,6% en novembre, stable par rapport à octobre et en baisse en comparaison avec les 8,7% de novembre 2015.

Sur un an, le taux de chômage en novembre 2016 a baissé dans 24 États membres, tandis qu'il a augmenté en Estonie, à Chypre, au Danemark et en Italie. La baisse la plus marquée a été observée en Croatie (de 15,7% à 11,4%).

Par ailleurs, en novembre 2016, 4,28 millions de jeunes de moins de 25 ans étaient au chômage dans l'UE28, dont 3 millions dans la zone euro. Le taux de chômage des jeunes s'est établi à 18,8% dans l'UE et à 21,2% dans la zone euro, contre respectivement 19,5% et 21,8% en novembre 2015.