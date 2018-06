Zone euro: "Esprit critique, es-tu là?"

Dans le cas grec, cela a amené les nouveaux dirigeants à adoucir leur propos. Mais le cas italien pourrait être différent : il s'agit de la troisième économie de la zone euro. Dès lors, compte tenu des liens importants entre l'Italie et les autres pays de l'union monétaire, les dégâts en cas de divorce seraient bien plus importants, si ce n'est irréversibles pour la survie de l'euro. Les nouveaux dirigeants italiens le savent très bien, et comptent s'en servir. Il ne faut donc pas prendre la situation italienne à la légère. Puisque les questions de l'Italie et du futur de la zone euro vont probablement revenir au-devant de la scène médiatique dans les prochains mois, un rappel du sens critique par rapport à ce qui est déjà et pourra encore être dit ou écrit me semble plu...