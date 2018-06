"Zéro cotisation", ce cadeau que refusent 30 % des employeurs

Denis Ducarme se sent un peu dans la peau de l'homme qui pense offrir un joli cadeau et qui se voit dédaigneusement repoussé. Le joli cadeau, c'est l'exonération à vie des cotisations patronales sur le premier emploi créé par une entreprise ou un indépendant. Une analyse fine menée par le Bureau du plan a montré que 30 % des néo-employeurs n'avaient pas sollicité cet allègement du coût de la main-d'oeuvre et que 20 % (un employeur sur cinq ! ) ne bénéficiaient d'aucune des mesures de réduction de cotisations.

